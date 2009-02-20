Доллар в банках вырос еще

Средний курс покупки доллара в банках сегодня повысился на 1%, по сравнению с 19 февраля, – до 8,47 грн., продажи – на 1,3% – до 8,71 грн.

Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня увеличился 0,9%, по сравнению с 19 февраля, - до 10,61 грн., курс продажи – на 1,1% – до 11,15 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине повысился на 1,4%, по сравнению с 19 февраля, - до 0,2118 грн., курс продажи – на 0,8% – до 0,248 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня увеличился на 1,4%, по сравнению с 19 февраля, - до 8,54 грн., продажи – на 1,2% – до 8,74 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,72 грн. (на 0,7% дороже, чем 19 февраля), продают – по 11,18 грн. (на 0,9% дороже).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2149 грн. (курс повысился на 2,2% по сравнению с 19 февраля), продают – по 0,2507 грн. (на 1,3% дороже).

Курс валют, установленный на сегодня в банках Киева:

«ПУМБ»: доллар США – 8,45/8,75 грн., евро – 10,55/11,15 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Финансовая инициатива»: доллар США – 8,65/8,75 грн., евро – 10,905/11,20 грн., рубль – 0,22/0,245 грн.;

«Трансбанк»: доллар США – 8,45/8,75 грн., евро – 10,85/11,10 грн., рубль – 0,22/0,24 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,78285 грн., к российскому рублю – 0,21335 грн.