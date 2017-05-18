Фонд гарантирования намерен продать кредиты с пассажирским самолетами в залоге

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ходе аукционов по продаже активов обанкротившихся банков намерен реализовать права требования по кредитам, в залоге по которым пассажирский вертолет Еuгосорtег АS350ВА и два пассажирских самолета Boeing 735-500.

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Как сообщила пресс-служба Фонда, в том числе 19 мая состоится аукцион по продаже права требования по кредиту банка "Камбио", в обеспечении по которому пассажирский вертолет Еuгосорtег АS350ВА, находящийся на одной из вертолетных площадок в Киеве. Компания-заемщик зарегистрирована в Киеве и специализируется на оптовой торговле химическими продуктами. Начальная цена составляет 1,070 миллиона гривень.

23 мая состоится аукцион по продаже прав требования по кредитному договору со "Златобанком", в обеспечении по которому два пассажирских самолета Boeing 735-500. Начальная цена реализации составляет 224,447 миллиона гривень. Компания-заемщик ведет активную деятельность на отечественном рынке пассажирских авиаперевозок.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов на 1 мая 2017 года составил 12,963 миллиарда гривень.

В 2016 году Фонд гарантирования вкладов получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 миллиарда гривень, в том числе почти 3,2 миллиарда гривень – от реализации активов.

В 2017 году Фонд намерен удвоить поступления от реализации активов.