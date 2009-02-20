Тимошенко допускает внесение изменений в госбюджет-2009

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО допускает внесение изменений в Государственный бюджет на 2009 год в мае.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, выступая сегодня в Киеве на собрании Ассоциации городов и общин Украины.

Премьер предложила мэрам городов внести свои предложения в Бюджетный кодекс с тем, чтобы оперативно рассмотреть их и принять в парламенте.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это необходимо сделать быстро, чтобы уже в мае вносить изменения в бюджет-2009 на основе изменений в Бюджетный кодекс относительно расширения финансирования регионов.

Она подчеркнула, что изменения в Бюджетный кодекс необходимо внести уже на следующей неделе.

«Давайте на следующей неделе примем в сессионном зале (парламента), и так как это предусмотрено законом о бюджете, в мае мы должны внести изменения в закон о бюджете. Давайте вместе их внесем на базе измененного закона о Бюджетном кодексе. И я думаю, что здесь мы с вами сможем найти взаимопонимание. Единственное, прошу, чтобы вы отслеживали, как голосуют все фракции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на следующей пленарной неделе можно выделить один день – вторник – для того, чтобы кроме изменений в Бюджетный кодекс принять закон об Ассоциации городов Украины, а также о местных налогах и сборах.

Премьер пригласила всех мэров городов придти в Верховную Раду в день рассмотрения этих документов.

«Вторник вообще (на следующей пленарной неделе – УНИАН) определить как день всех законопроектов по местному самоуправлению. Поставить (документы на голосование – УНИАН), и в первом, втором и третьем чтении принять их и пригласить мэров в зал Верховной Рады, как я приглашала шахтеров, когда мы еле-еле протянули закон о престижности шахтерского труда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и выразила надежду, что председатель ВР Владимир ЛИТВИН поддержит такое предложение.