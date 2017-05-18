Украина ожидает позитивного завершения текущей миссии МВФ – Нацбанк

Украинские власти достигнут консенсуса с миссией Международного валютного фонда, работающей в Киеве, и наша страна получит пятый транш кредита Фонда в рамках программы.

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Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий в кулуарах ежегодной исследовательской конференции, организованной НБУ вместе с Национальным банком Польши и при поддержке правительства Канады и Киевской школы экономики.

Смолий напомнил, что миссия будет работать с НБУ, правительством и Администрацией президента по четырем ключевым направлениям: пенсионная реформа, земельная реформа, антикоррупционный суд и стратегия развития государственных банков. "Я думаю, что по всем этим вопросам будет достигнут консенсус, и мы получим очередной транш", - сказал он.

При этом Смолий не стал прогнозировать сроки получения следующего транша, напомнив, что до конца года теоретически возможно еще два-три пересмотра программы с МВФ. "Мы ожидаем, что общая сумма составит 4,5 миллиарда долларов, и срок будет зависеть от того, как Совет директоров МВФ примет решение", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Национальный банк получил очередной транш МВФ в размере 1 млрд долл. 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 млрд долл. - максимального уровня с середины 2014 года.

Очередная миссия Фонда приступила к работе в Киеве 16 мая, как и планировалось ранее.

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Украина скорее всего получит следующий транш кредита от МВФ и связанное с ним финансирование внешних доноров во втором полугодии 2017 года при условии прогресса в проведении земельной и пенсионной реформ.