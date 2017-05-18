И.о. главы Нацбанка заявил, что может подписывать меморандум с МВФ

Исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий имеет полномочия для подписания меморандума с Международным валютным фондом, миссия которого работает в Киеве с 16 мая.

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Об этом Смолий сообщил журналистам в кулуарах ежегодной исследовательской конференции, организованной НБУ вместе с Национальным банком Польши при поддержке правительства Канады и Киевской школы экономики.

"Действительно, я могу подписывать меморандум с МВФ, если будет согласован и подготовлен такой документ, потому что я исполняю обязанности главы и полностью владею всеми правами", - сказал он.

Ранее адвокат юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Александр Выговский в комментарии УНИАН высказал мнение, что кратковременное отсутствие постоянного руководителя Национального банка Украины не окажет негативного влияния на отношения нашей страны с ключевым кредитором – Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева, которая подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая, с этой даты ушла в длительный отпуск. С 11 мая до назначения нового главы НБУ руководить Нацбанком будет первый замглавы Яков Смолий.

Глава государства, который, согласно Конституции Украины, должен представить на рассмотрение Верховной Рады преемника Гонтаревой, на своей пресс-конференции 14 мая заявил, что рассматривает несколько кандидатур.

Очередная миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве вчера, 16 мая, как и планировалось ранее.

Со стороны Украины меморандум с Международным валютным фондом подписывают президент, премьер-министр, министр финансов и глава НБУ.