Украина подаст апелляцию на решение Лондонского суда по "долгу Януковича" 10 июня – Данилюк

Министерство финансов Украины 10 июня подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона по иску России против Украины по "долгу Януковича" в 3 миллиарда долларов.

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Об этом журналистам сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Июнь месяц, 10 число… Это день, когда мы подаем (апелляцию – УНИАН)", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, когда Украина обжалует решение Лондонского суда по "долгу Януковича".

Как сообщал УНИАН, Лондонский суд 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска России против Украины по "долгу Януковича" в 3 миллиарда долларов, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле.

Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по иску России к Украине относительно кредита на 3 миллиарда долларов, полученного нашей страной в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.