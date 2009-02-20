Доходы по налогам будут выполнены в феврале на 102%

В правительстве Украины ожидают, что доходы по налогам в феврале будут выполнены на 102%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Ассоциации городов Украины сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

“Январь выполнен на 106%, февраль будет выполнен на 102%”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, она отметила, что ожидается значительное сокращение импорта в Украину, что может негативным образом повлиять на доходы бюджета, получаемые от таможенной службы.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что 2009 год будет одним из самых сложных в экономическом плане в Украине.

Справка УНИАН. По данным Госказначейства, в Государственный бюджет Украины (общий и специальный фонды) в январе 2009 года мобилизовано доходов в сумме 12,2 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС в размере 2,3 млрд. грн., без собственных поступлений бюджетных учреждений), что составляет 101% от утвержденного временного помесячного плана доходов.

При этом в ведомстве не предоставляют информации о поступлениях отдельно в общий и специальный фонды госбюджета.

По данным Госказначейства, январские поступления в госбюджет-2009 на 642 млн. грн. меньше, чем поступления за январь 2008 года.

На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».