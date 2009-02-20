Ющенко призывает пересмотреть макропоказатели

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает пересмотреть макроэкономические показатели на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в Киеве на собрании Ассоциации городов и общин Украины.

В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня Украина входит в период стагфляции, и в ситуации, когда темпы инфляции и падение производства растут большими темпами, по его мнению, текущая ситуация «может стать преамбулой к социальной катастрофе».

Президент призвал честно и профессионально говорить о вызовах, которые сегодня стоят перед Украиной.

Он заметил, что сегодня часто не хватает политической воли и желания говорить честно и что-то менять.

По словам В.ЮЩЕНКО, большой отпечаток на процессы 2009 года налагают президентские выборы 2010 года.

В то же время, по его мнению, сегодня необходимо консолидироваться всем ветвям власти вокруг единого антикризисного плана.

Он заявил, что сегодня нельзя надеяться на то, что через несколько месяцев кризис пройдет - и все будет, как когда-то.

«Важно всем понять, что Украина уже не будет такой, как год назад. Уроки будут трудными», - сказал Президент.

Поэтому он убежден, что необходимо сформировать честный бюджет, согласно которому можно жить.

Сегодня, по его мнению, страна живет фактически без бюджета в условиях ручного управления, поскольку нет объективных макроэкономических показателей.

«Я призываю правительство, Юлию Владимировну ТИМОШЕНКО, коалицию, депутатское большинство серьезно отнестись к теме, которая посвящается борьбе с кризисом. По моему глубокому убеждению, она должна начинаться с того, что в Украине должна быть пересмотрена макроэкономика 2009 года», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что необходимо дать объективную оценку, на основе которой разработать новый бюджет.