Нужно создать условия, когда валюта будет невыгодной

Необходимо создать в государстве условия, при которых сберегать накопления или вести расчеты в валюте будет невыгодно.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий ГРИДЖУК сегодня во время интернет-конференции.

«Свободное обращение валюты запрещать не следует. Просто необходимо создать условия, когда сберегать накопления или вести расчеты в валюте будет невыгодно. Валютные кредиты и депозиты должны исчезнуть. То есть, гривне необходимо, наконец, отдать главенствующую роль в экономике страны», - подчеркнул банкир.

По мнению Д. ГРИДЖУКА, на сегодня банковская система Украины "демонстрирует уникальную жизнеспособность в условиях, приближенных к "боевым", говоря языком военных». Выход из кризиса банкир видит в остановке девальвации гривни, устранении источников гривневых ресурсов для валютных спекуляций, возвращении элементов валютного контроля, не препятствующих ведению предпринимательской деятельности.

Но в тоже время, по мнению Д. ГРИДЖУКА, необходимо снизить долларизацию экономики и стимулировать внутреннее производство и внутреннее потребление.