Смолий заявляет, что Порошенко не предлагал ему стать постоянным главой Нацбанка

Президент Украины Петр Порошенко не предлагал исполняющему обязанности главы Национального банка Украины Якову Смолию стать постоянным руководителем Нацбанка.

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Об этом Смолий сообщил журналистам в кулуарах ежегодной исследовательской конференции, организованной НБУ совместно с Национальным банком Польши при поддержке правительства Канады и Киевской школы экономики.

"Нет, я не общался с президентом по этому вопросу", - сказал он.

При этом Смолий спрогнозировал, что постоянный глава НБУ может появиться либо до парламентских каникул, то есть до середины июля, либо уже после каникул, в сентябре.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева, которая подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая, ушла в длительный отпуск. С 11 мая до назначения нового главы НБУ руководить регулятором будет первый замглавы Яков Смолий.

Глава государства, который согласно Конституции Украины должен представить на рассмотрение Верховной Рады преемника Гонтаревой, на своей пресс-конференции 14 мая заявил, что рассматривает несколько кандидатур.

Народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Михаил Довбенко в комментарии УНИАН заявил, что фракция пока не обсуждала кандидатов на пост главы НБУ, однако спрогнозировал, что назначение нового руководителя регулятора возможно в пределах двух месяцев – до следующих парламентских каникул.

Рынок обсуждает полтора десятка кандидатов на должность главы НБУ, среди которых глава правления "Райффайзен Банка Аваль" Владимир Лавренчук, глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, глава правления национализированного "ПриватБанка" и в прошлом министр финансов Александр Шлапак, банкир и в прошлом дважды глава НБУ Сергей Тигипко, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка, глава Совета НБУ и в прошлом министр экономики Богдан Данилишин, руководитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин.