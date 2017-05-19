Гройсман рассчитывает, что Рада поддержит пенсионную реформу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает найти необходимые голоса народных депутатов Верховной Рады для принятия пенсионной реформы. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

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"Я глубоко уверен, что мы найдем необходимое количество голосов для того, чтобы эта реформа была принята", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, средства на пенсионную реформу правительство сможет найти благодаря детенизации украинской экономики, которая состоялась после повышения минимальных зарплат до 3200 гривень.

"Как я уже сказал, мы начали детенизировать зарплату, и нам это удалось ... На сегодняшний день от повышения минимальной зарплаты в стране мы уже мобилизовали в Пенсионный фонд плюсом более планово 7,9 миллиарда гривень. Это средства украинских пенсионеров, которые мы должны им отдать", - отметил премьер.

Он отметил, что на проведение реформы в 2017 году нужно 12 миллиардов гривень, и 7,9 миллиарда гривень уже есть.

"Но хочу сказать, что у нас только май. Мы будем иметь необходимую сумму, чтобы ввести выплаты с 1 октября. На следующий год нам надо 30 миллиарда гривень. Но мы будем удерживать дефицит Пенсионного фонда, он не будет увеличиваться. Без реформы дефицит Пенсионного фонда в следующем году равнялся бы 175 миллиардов гривень", - заявил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Кабмин одобрил проект пенсионной реформы, предложенный главой правительства. Документ направлен для рассмотрения в Национальный совет реформ, после обсуждения и утверждения на котором проект будет передан в Верховную Раду для голосования.

Реформа, в частности, предусматривает отмену ограничений на пенсии работающим пенсионерам, отмену особых условий выхода на пенсию, постепенную ликвидацию дефицита Пенсионного фонда и др.

13 мая Гройсман заявил, что уйдет в отставку, если не проведет пенсионную реформу. Он анонсировал повышение пенсий и отмену их налогообложения с 1 октября текущего года.