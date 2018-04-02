Рекапитализация банков: спасут или раздерибанят?

Банки могут вздохнуть с облегчением - государство финансово их поддержит, не забирая львиную долю акций. В попытке спасти «загибающийся» финсектор правительство приняло постановление о порядке участия государства в увеличении капитализации банков. Сутью этого документа является то, что в обмен на акции банка, а их объем теперь может быть менее 51% всего пакета, государство будет предоставлять финансовую помощь. При чем правительство не ставит задачу в процессе рекапитализации выкупать акции у собственников банков, оно обещает сохранить первоочередное право на выкуп акций для акционеров банка, но, правда, с оговоркой – в случае стабилизации ситуации не исключены дополнительные соглашения. Взамен доли капитала Кабмин предлагает дополнительные эмиссионные процедуры и конкретные «бабки». Впрочем, пока текст постановления не обнародован и о его нюансах можно судить только со слов информированных чиновников.

"Принципы" схемы рекапитализации

Эти новшества, по словам Тимошенко, правительство разработало совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины. Но премьер не забыла ограничить список нуждающихся, т.е. для того, чтобы банк мог воспользоваться помощью государства для увеличения уставного капитала в обмен на часть своих акций, необходимо пройти специальные диагностические процедуры, которые могут засвидетельствовать величину помощи.

Премьер подчеркнула, что все решения об участии государства в рекапитализации банков будут приниматься коллегиально Кабинетом министров в полной координации с Национальным банком Украины. Причем, «правительство будет принимать решения дважды: первое – это решение о вхождении в уставный капитал конкретного банка, а второе – это решение об условиях и объеме средств на увеличение капитала». Приступить к реализации задуманного Кабмин планирует на следующей неделе.

Слова премьера подтверждает решение ЕБРР выделить порядка 500 млн. евро для рефинансирования ряда украинских банков. Правда, одному из банков помощь уже выделена, но какому именно не комментируется.

Предложения на первый взгляд и правда как спасательный круг, но вспоминается в этой ситуации совсем иное - если не удается войти через дверь, можно попробовать через окно. Когда кризис ударил по банковской системе и встал вопрос рефинансирования, Тимошенко обвиняла Нацбанк (ассоциируемый с Президентом и его Секретариатом) в «жалости» только к избранным. Теперь, похоже, властные группировки полюбовно раздеребанили сектор. На ум приходят злые мысли о том, что правительство, потеряв надежду получить для "правильных" банков деньги через Нацбанк, нашло альтернативный вариант поддержки тех финучреждений, которые никак не могут попасть в денежный поток НБУ.

И если верить премьеру и "крышевание" начнется на следующей неделе, нам удастся узнать истину. Немаловажной стороной медали остается и ситуация с главой НБУ. Обвиняя его в проигрышной курсовой политике, подыгрывании «своим» банкам, Тимошенко добивалась отставки Стельмаха. Вопрос завис в воздухе. Если правительство продвинуло альтернативный вариант денежного допинга, то вопрос о том, кто сидит в кресле НБУ, пожалуй, несколько потеряет свою остроту. По крайней мере, в этой плоскости.

Верховная Рада не поддержала ни один из четырех законопроектов с одинаковым названием «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам деятельности Национального банка Украины». Эти законопроекты касались процедуры отстранения председателя НБУ и выполнения его обязанностей. Как отметил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав Аржевитин, все эти четыре законопроекта противоречат Конституции Украины. Что ж, если не удалось законодательно, может, премьер надеяться делами доказать несостоятельность главы НБУ в деле спасения финансового сектора экономики.

А хватит ли ресурса?

Все же самое главное, хватит ли у Кабмина средств спасти банки? И это с учетом того, что в семи введена временная администрация, а 58 стоят в очереди. И тут еще совет премьера пенсионерам перевести свои счета в Ощадбанк и Укрэксимбанк. Напрашивается вывод – остальным пришел… Между прочим, рейтинги названных премьером банков днями международные оценщики понизили, т.е. и их состоятельность под вопросом. В Министерстве финансов отмечают, что для рекапитализации банков в Государственном бюджете предусмотрено 44 млрд. грн. Причем, по словам первого заместителя министра финансов Игоря Уманского , “сумма, которая предусмотрена в госбюджете, не меняется. На сегодняшний день нет ни возможности, ни предложений ее уточнить ввиду отсутствия конкретных предложений по конкретным банкам, которые должны поступить от Нацбанка как регулятора”. А по оценке экспертов, потребность в финансовом вливании в это году может составить, как минимум, до 70 млрд. гривень. Даже с учетом помощи ЕБРР (500 млн. долл.) и Всемирного банка (750 млн. долл.) денег может не хватить, или выход будет в другом - просто список «бедных» Кабмин сократит, причем по своему усмотрению. Т.е. в таком "славном" деле как рекапитализация есть много подводных камней.

Эксперты считают...

По мнению экспертов, рекапитализация банков таки носит значительные риски. Как отмечает экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Яременко, в данный момент Кабмин пытается сделать то, что трудно осуществимо. И все по тому, что в бюджете ноль. «На приобретение контрольного пакета акций денег не хватает, а войти надо, другого выхода не остается. В этой ситуации они хотят снизить долю участия государства. Это поиск путей, как малой кровью при отсутствии денег войти в банки и попытаться их спасти. Но это не те вещи, которые надо делать. Все равно денег не будет. Выпускаем, выкупаем (гособлигации для рефинансирования) – это формальные вещи. А экономически - ничего не будет», - подчеркивает эксперт.

По его мнению, «у нас активы испоганились. Надо спасать активы, ибо переплюнуть активы уставным фондом никогда не удастся. Поэтому нужно то, что они будут рекапитализировать направлять на «оживляж» экономики. Если делать это через банки, а они стараются сделать как на западе, то у нас ничего не получится. На западе совсем другая ситуация. Там здоровая экономика. У нас совершенно иная задача. Через деньги, занятость, работу предприятий, оживление активов, их возвратность спасти банковскую систему - именно так».

Есть и другая сторона медали. Как отмечают в «ИНГ Банке Украина», отсутствие опыта в контроле большого количества банков, а также нехватка профессионалов в правительстве могут снизить эффективность участия государства в некоторых банках и повысить вероятность нецелевого использования средств. Между тем, по мнению банка, "новый порядок подачи заявок на проведение государственной рекапитализации определенно расширит диапазон банков, желающих получить государственное рефинансирование, поскольку собственники финучреждений понимают, что они не потеряют контроль над банками. СМИ пишут, что на сегодня 11 украинских банков (в т.ч. один из первой двадцатки) уже подали заявки в НБУ на проведение государственной рекапитализации". Кроме того, по мнению экспертов, при нынешних жестких условиях получения рефинансирования НБУ, рекапитализация является альтернативным путем получения доступа к государственному рефинансированию. При этом эксперты напоминают о готовности предоставить финансовую помощь международных институтов, что будет способствовать выходу отчечественной банковской системы из кризиса.

Во многом с этим выводом сходится мнение управляющего активами компании «Astrum Investment Management» Олега Непляхи . Он считает, что рекапитализация касается тех банков, которые не заинтересованы отдавать более 50% акций, ради чего готовы были даже ограничивать выполнение своих обязательств перед вкладчиками и нести репутационные потери.

«Мы позитивно оцениваем внесенные изменения - вопрос увеличения капитала и поддержки ликвидности стоит очень остро, и запуск рекапитализации способен ослабить банковский кризис», - считает О.Неплях. По его мнению, оптимальными в данной ситуации были бы меры, аналогичные тем, которые предпринимали правительства развитых стран - вхождение в капитал ряда ключевых банков и гарантирование их дальнейшей поддержки. На сегодня основной проблемой для банков О.Неплях считает потерю доверия вкладчиков и ожидание банкротств, поэтому, по его мнению, без четких заявлений и действий властей по поддержке конкретных банков преодолеть кризис доверия будет крайне тяжело. «Предыдущий опыт рефинансирования банков говорит о том, что при вхождении в капитал коммерческих банков властям придется ввести своего представителя в руководство банка, и установить ограничения на ряд операций, не допуская вывода средств через кредиты и направления полученной гривни на валютный рынок», - отметил эксперт.

Дополнительным плюсом для банковской системы О.Неплях считает готовность ЕБРР и Всемирного банка принять участие в увеличении капитала украинских банков на 500 млн. долл. и 750 млн. долл., соответственно. «Международные структуры способны поддержать уверенность вкладчиков, а также добиться от украинской власти решительных действий по поддержке банков», - подчеркивает эксперт.

Мнение экспертов совершенно совпадает с думами украинцев - лишь бы все получилось. В этот сложный момент так хочется, чтобы проминвестовских, надровских и прочих встрясок было как можно меньше…

Оксана Павловская (УНИАН)