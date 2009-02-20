Кабмин засекретил показатели ВВП

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен уровнем падения ВВП в стране.

Об этом он сказал сегодня в выступлении на собрании Ассоциации городов и общин Украины.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня трудно говорить о конкретных цифрах, поскольку правительство засекретило показатели ВВП.

В то же время, сказал он, по прогнозам экспертов, падения ВВП в январе составило даже не 10% и не 15%, а несколько больше. «Но поскольку информация засекречена правительством, я не буду ее называть, пусть это будет на совести тех, кто это сделал», - сказал Президент.

Также В.ЮЩЕНКО, по его словам, беспокоит спад промышленности в Украине и другие негативные тенденции.

Президент в который раз призвал к разработке совместного антикризисного плана.

Напомним, Государственный комитет статистики Украины, ссылаясь на международные стандарты, перешел на ежеквартальный расчет динамики валового внутреннего продукта (ВВП).

«Этот вопрос обсуждался на протяжении длительного промежутка времени, и все к этому шло. Это международные стандарты, и на это нам неоднократно указывала и миссия МВФ (Международный валютный фонд – УНИАН), и этот вопрос неоднократно обсуждался со всеми министерствами и ведомствами в течение всего прошлого года. Поэтому сейчас Госкомстат перешел на международные стандарты», – сообщили УНИАН в Госкомстате.

В то же время в комитете отметили, что показатели работы отдельных секторов экономики, в частности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, промышленности будет, как и прежде, публиковаться ежемесячно.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в январе 2009 года по сравнению с январем 2008 года составил 34,1%, в январе 2009 года против декабря 2008 года зафиксирован спад на уровне 16,1%. По прогнозу экспертов, по итогам 2009 года можно ожидать снижения промышленного производства на 11,6%, ВВП – на 8,4%.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году по сравнению с 2006 годом составлял 7,6%.

Правительство первоначально прогнозировало рост ВВП в 2008 году на уровне 6,8%, однако к концу года снизило свой прогноз до 1,8-2,5%.