Пенсионный возраст повышать не будут: Гройсман в ВР представил проект реформы (видео)
По словам Гройсмана, предложенная правительством пенсионная реформа позволит в течение 7-10 лет ликвидировать дефицит Пенсионного фонда.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" 19 мая презентовал проект пенсионной реформы.
По словам главы правительства, минимальная пенсия 3 или 5 тыс. грн в Украине пока невозможна.
"Я тоже хочу, чтобы минимальная пенсия в стране была 3 тыс. или 5 тыс грн, но тогда будет расти сам дефицит Пенсионного фонда. Если он сегодня 140 млрд, умножьте его на 3, и вы увидите, что это будет более 400 млрд дефицит, а это 40-50% нашего бюджета страны. Это невозможно сегодня, экономика не может нам этого позволить", - сказал Гройсман.
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В рамках пенсионной реформы пенсионный возраст повышен не будет. Глава правительства утверждает, что выплата пенсии будет зависеть от стажа.
.@VGroysman в #Рада8 относительно Пенсионной реформы пенсионный возраст повышен не будет ➕ выплата пенсии будет зависеть от стажа. pic.twitter.com/sXHklUsI69— Верховная Рада (@verkhovna_rada) 19 мая 2017 г.
По словам Гройсмана, предложенная правительством пенсионная реформа позволит в течение 7-10 лет ликвидировать дефицит Пенсионного фонда.
«Эта реформа дает нам возможность построить бездефицитный бюджет Пенсионного фонда. В течение 7-10 лет мы выйдем на нулевой дефицит Пенсионного фонда», - сказал премьер.
Также Гройсман пообещал до конца года внести в парламент законопроект, который позволит с 1 января 2018 года повысить пенсии военным пенсионерам.