Ярославский готов купить "Проминвестбанк"

Вчера, 18 мая 2017 года, наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ, РФ) рассмотрел предложение Александра Ярославского о приобретении Проминвестбанка (ПИБ), дочерней структуры ВЭБ в Украине, - сообщает пресс-служба принадлежащей бизнесмену DCH.

Ранее, в 2016 году, Александр Ярославский уже заявлял о своей заинтересованности в в инвестировании в украинский банковский сектор и о том, что изучает возможность покупки одной из трех "дочек" российских банков в Украине.

Читайте такжеНацбанк получил две заявки на покупку украинской "дочки" российского ВЭБа

Вчера он "подтвердил журналистам "Ъ": что направил ВЭБу предложение о приобретении ПИБа, не раскрыв детали. "Я давно интересуюсь приобретением банковских активов, - сообщил "Ъ" господин Ярославский. - В частности, я вел переговоры со Сбербанком о покупке его украинской "дочки", подписал соглашение о намерениях, провел due diligence. Однако продавец в итоге отказался от сделки". После этого, по словам господина Ярославского, он начал рассматривать другие банковские активы на Украине для инвестиций и остановился на ПИБе (на данный момент занимает 5-е место на рынке Украины)".

Кроме Александра Ярославского на Проминвестбанк также претендует еще одна группа украинского происхождения в составе Павла Фукса (более известного СМИ в качестве российского девелопера) и Максима Микитася (внефракционного депутата Верховной Рады Украины, по мнению политических экспертов, близкого к Блоку Петра Порошенко, ранее возглавлявшего строительную корпорацию "УкрБуд"). Заявка группы OTP (Венгрия), которая выражала интерес к ПИБ летом прошлого года, на вчерашнем заседании наблюдательного совета ВЭБ не рассматривалось.

Как говорится в официальном пресс-релизе DCH, в ближайшее время Ярославский планирует подать заявку в Национальный банк Украины, чтобы начать необходимые для приобретения Проминвестбанка согласовательные процедуры. По словам председателя ВЭБ Сергей Горьков "сейчас ответ за НБУ, будем его ждать".

Читайте такжеПосле покупки "Проминвестбанк" сможет стать крупным учреждением в банковской системе Украины – Новак

Как пишет "Ъ": "Собеседники "Ъ" на украинском финансовом рынке считают, что у господина Ярославского больше шансов получить одобрение НБУ на приобретение ПИБа, чем у конкурирующей группы претендентов, поскольку он более "прозрачный" кандидат для украинских властей… а участие российского капитала в банковской системе Украины является очень чувствительным политически вопросом".

Группа DCH за 20 лет работы в Украине успешно развивала разные инвестиционные проекты, в числе которых - УкрСиббанк, Черкасский "Азот", "Киевстар" и др. Инвестиции Александра Ярославского в развитие Харьковского региона превысили 1 миллиард долларов, из них 300 миллионов долларов - в подготовку инфраструктуры Харькова к Евро-2012. Предыдущим приобретением бизнесмена был ХТЗ, который после 10-месячного простоя начал работу вначале 2017 года.

Отдельно группа DCH известна своими успешными инвестициями в банковскую систему – созданием одного из лидеров сектора АКБ "УкрСиббанк" и последующим успешным партнерством с международной группой BNP Paribas, имеющей 200-летнюю историю работы на рынке финансовых услуг. Кроме того, группа располагает рядом эффективно управляемых непубличных финансовых активов. А также находится в процессе приобретения страховой компании "ИНГО Украина" (Киев). К настоящему времени уже подписаны документы по покупке 25%-го пакета акций, завершаются формальные процедуры по закрытию сделки. Дальнейшая стратегия DCH по отношению к данному активу направлена на увеличение доли в страховщике до 100%".