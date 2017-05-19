Реформа ликвидирует дефицит пенсионного фонда на протяжении 7-10 лет – Гройсман

Предложенная правительством пенсионная реформа позволит на протяжении 7-10 лет ликвидировать дефицит пенсионного фонда. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в ходе часа вопросов к правительству в парламенте.

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"Эта реформа дает нам возможность построить бездефицитный бюджет пенсионного фонда. На протяжении 7-10 лет мы выйдем на нулевой дефицит пенсионного фонда", - сказал премьер.

Гройсман напомнил, что дефицит пенсионного фонда в 2017 году составил 141 миллиард гривень, что больше, чем бюджет образования и здравоохранения вместе, и более оборонного бюджета страны.

"Если ничего не сделать в следующем году, то дефицит будет 175 миллиардов гривень, и он будет расти. Таким образом, через 3-5 лет в пенсионном фонде не будет средств, чтобы выплачивать даже такие жалкие пенсии. Это говорит о том, что мы должны взять на себя ответственность изменить эту систему", - отметил глава правительства.

Гройсман в очередной раз подчеркнул, что правительству в пенсионной реформе удалось избежать повышения пенсионного возраста.

"Для работающего человека пенсионный возраст будет равен 60 годам, никаких изменений в этом вопросе происходить не будет. Мы все делали для того, чтобы отстоять позицию существующего пенсионного фонда… Каждый человек, который работает - имеет достаточно стажа, чтобы получить соответствующую пенсию", - сказал Гройсман.

Премьер также отметил, что правительство закладывает в пенсионную систему автоматическое осовременивание пенсий каждый год.

Гройсман надеется, что Верховная Рада до конца нынешней сессии одобрит пенсионную реформу, и уже с 1 октября текущего года пенсия для 9 миллионов граждан страны будет повышена.

"Мы нашли практическое решение в условиях современного состояния экономики. И это та справедливость, которую ждут украинские граждане, - отметил глава правительства. - Я надеюсь на то, что изменения будут приняты до конца этой сессии. Пришло время принимать решения, которые будут приносить позитив в жизни украинских граждан. Украинские пенсионеры и мы, как правительство, нуждаемся в вашей поддержке".

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 миллиона украинцев на сумму от 200 до 1000 гривень, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди с отсутствующим страховым стажем смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы уплатить 16 896 гривень.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.

Ранее в МВФ заявляли, что Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включающей повышение эффективного пенсионного возраста.