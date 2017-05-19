Парламент Греции принял новый пакет мер жесткой экономии, греки протестуют

Парламент Греции в ночь на пятницу, 19 мая, утвердил новый пакет мер жесткой экономии. В поддержку этого пакета проголосовали 153 депутата, против - 128, сообщает Deutsche Welle.

Принятие этих мер было ключевым условием для получения Афинами очередного транша финансовой помощи от европейских кредиторов.

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Премьер-министр страны Алексис Ципрас выразил надежду, что кредиторы согласятся списать часть долга Афин. "Мы на это заслуживаем и ожидаем, что Еврогруппа в понедельник примет решение, которое регулирует ослабление долгового бремени, что будет отвечать жертвам, на которые пошел народ Греции", - отметил Ципрас.

Новый пакет реформ предусматривает, в частности, сокращение пенсий на 18 процентов с 2019 года. А с 2020 года минимальная сумма ежегодного дохода, который не будет облагаться налогом, снизится с 8636 к 5681 евро. По расчетам министерства финансов Греции, это позволит стране сэкономить около 3,6 миллиарда евро.

Большие греческие профсоюзы в знак протеста против новых мер экономии провели 17 мая забастовки. В стране на некоторое время остановились паромное, автобусное и железнодорожное сообщение. К забастовке присоединились врачи и работники госучреждений.

В четверг в стране состоялись акции протеста, а в Афинах вечером возле парламента произошли столкновения демонстрантов с полицией, во время которых правоохранители использовали против наиболее активных участников акции слезоточивый газ.