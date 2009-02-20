Туристические поездки в дорогом сегменте выросли

Туристические поездки в среднеценовом сегменте сократились, в дорогом – выросли.

Об этом в комментариях УНИАН сообщили участники рынка.

«На данный момент ситуация с массовыми направлениями обстоит таким образом, что по сравнению с прошлым годом программы уменьшены более чем на 50%. Я имею в виду такое массовое направление, как Египет», – отметила директор по туризму компании «Pan Ukraine» Елена ШАПОВАЛОВА. По ее словам, сейчас в туризме больше всего страдает именно средний ценовой сегмент, поскольку «эти туристы озабочены другими вопросами, такими как сохранение рабочего места, выплата кредитов». «Туристы премиум-сегмента как ездили, так и продолжают ездить», – отметила Е.ШАПОВАЛОВА.

По ее мнению, кризис хорошо повлиял на внутриукраинский туризм, поскольку те, кто отказались от поездок за рубеж, тем не менее, активно путешествуют по Украине. «Поэтому очень хороший сезон был в Карпатах», – отметила она.

По словам Е.ШАПОВАЛОВОЙ, в летнем сезоне операторы будут взвешенно подходить к своим программам, предлагая чартерных рейсов на 30-40% меньше, чем в 2007 году.

По данным директора по туризму турфирмы «Албиз-Тур» Елены НЕМЕНЬШЕЙ, снижение объемов более дешевых видов отдыха и устойчивость, а то и рост более дорогих связаны с тем, что люди теперь неохотно расстаются с деньгами и если все-таки едут, то хотят быть уверенными в качестве предоставляемых услуг.

По ее словам, спрос на зимние поездки, особенно более дорогие (Финляндия, Австрия), не снизился, а даже вырос, а вот в Словакию и Польшу – снизился. Также она сообщила, что меньше стали ездить в теплые страны, такие как Египет, Турция, Доминиканская Республика, Таиланд.

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