Тимошенко предлагает провести слушания по банковским проблемам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает провести общественные слушания по обсуждению проблем, с которыми столкнулись представители малого и среднего бизнеса в работе с банками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе совещания с представителями ассоциаций грузовых автоперевозчиков.

«Нужно собрать представителей малого, среднего бизнеса, коммерческих банков, Нацбанка, правительства, Президента и просто обсудить все эти проблемы», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что крупный бизнес в состоянии справиться с проблемами, а малому и среднему необходима помощь.