Тимошенко предлагает провести слушания по банковским проблемам
18:16, 20 февраля 2009Финансы
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Малому и среднему бизнесу нужна помощь
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает провести общественные слушания по обсуждению проблем, с которыми столкнулись представители малого и среднего бизнеса в работе с банками.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе совещания с представителями ассоциаций грузовых автоперевозчиков.
«Нужно собрать представителей малого, среднего бизнеса, коммерческих банков, Нацбанка, правительства, Президента и просто обсудить все эти проблемы», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
При этом она подчеркнула, что крупный бизнес в состоянии справиться с проблемами, а малому и среднему необходима помощь.
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