В феврале и марте экономика Украины продолжит «сжиматься», однако есть надежда, что уже не так драматично, как это было в январе, снизив темпы своего среднемесячного падения до 10%. Об этом сообщил УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

В соответствии с его прогнозом, в целом по итогам первого квартала можно ожидать падение ВВП свыше 10% при квартальной инфляции в 7-8%, а по результатам всего 2009 году при управляемой ситуации в стране ВВП снизится на 8-12% при годовой инфляции в 18-20%.

В случае усугубления политико-экономического кризиса в Украине и реализации негативного стагфляционного сценария, которого вполне справедливо опасаются в том же НБУ, по мнению О.МОРКВЫ, украинская экономика за год может уйти вниз больше чем на 15%, а инфляция достигнет 30%.

"Необходимо отметить, что значительное ухудшение финансово-экономической ситуации характерно не только для Украины, но и для большинства стран СНГ. Вместе с тем, там реакция правительств на негативные тенденции, как правило, является более оперативной и адекватной ресурсным возможностям, имеющимся в наличии у государства", - отметил гендиректор КУА.