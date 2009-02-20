366 млн. грн. от размещения ОВГЗ имеют эмиссионный характер

Привлеченные в четверг Министерством финансов Украины в результате размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 366 млн. грн. имеют эмиссионный характер и будут направлены на финансирование дефицита государственного бюджета Украины.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН финансовый аналитик компании Astrum Investment Management Марьян ФЕДОРИШИН.

«Скорее всего, это эмиссионные деньги, а именно Министерство финансов продало эти бумаги государственным коммерческим банкам, потому что только они сейчас смогут выкупать ОВДП с такой низкой доходностью. Под них банки рассчитывают получить рефинансирование у Нацбанка», - сказал М.ФЕДОРИШИН, добавив, что эта операция осуществлена именно для прохождения средств из Нацбанка в госбюджет.

При этом аналитик отметил, что в связи с тем, что НБУ не обнародует на своем сайте информацию об объемах рефинансирования, сказать, завершена ли эта операция и профинансировал ли банки под эти бумаги Нацбанк, пока достаточно сложно.

М.ФЕДОРИШИН исключил возможность того, что средства привлекались с целью рекапитализации коммерческих банков. «Я считаю, что если бы операция было проведена с целью рекапитализации банков, то об этом было бы заявлено публично. В таком случае нечего скрывать, это, наоборот, позитив для рынка. Поскольку ничего не было заявлено, то наиболее вероятно, что эти средства будут направлены на финансирование текущих расходов, потому что в бюджете сейчас денег не хватает», - сказал М.ФЕДОРИШИН.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 19 февраля разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 366 млн. 48 тыс. грн.

Доходность бумаг составляет 15,6% годовых, срок погашения - до 6 ноября 2013 года.

По информации Национального банка Украины, по состоянию на 16 февраля 2009 года в обращении находилось ОВГЗ на общую сумму 32,418 млрд. грн. Из них в портфеле НБУ было бумаг на 8,547 млрд. грн., у банков – 20,111 млрд. грн., других владельцев – 3,360 млрд. грн., у нерезидентов – 399,8 млн. грн.

Нацбанк под ОВГЗ предоставляет кредиты овернайт по ставке 18% годовых.