Молдова отказывается от европейских денег, чтобы не портить отношения с Кремлем (видео)

Президент страны Игорь Додон призвал чиновников из ЕС заморозить пакет помощи в 100 милионов евро, за который должны были голосовать в Брюсселе, сообщает ТСН.ua.

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"Деньги, по мнению президента, Европа выделяет чтобы удержать у власти Молдовы коррупционеров и отдалить Кишинев от Москвы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Центральная избирательная комиссия Республики Молдова признала избрание пророссийского кандидата Игоря Додона президентом страны после второго тура выборов.

На официальном сайте Додона отмечалось, что в случае победы на выборах он в первые 100 дней на посту президента обещает восстановить стратегическое партнерство с Россией.

На следующий день после второго тура выборов Додон выступил за федерализацию страны, назвал вывод российских войск из Приднестровья "провокацией".