При Ярославском "Проинвестбанк" станет универсальным банком - аналитик

Приобретение харьковским бизнесменом Александром Ярославским активов российского «Проинвестбанка» позволит возродить кредитование не только промышленности, но и среднего, малого бизнеса. ПИБ выйдет из своей нынешней узкой ниши, что безусловно, является позитивным сигналом для экономики страны.

Такие прогнозы высказал финансовый аналитик, управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман, комментируя новость о намерении президента группы компаний DCH Александра Ярославского приобрести активы «Проминвестбанка».

Эксперт полагает, что с приходом нового инвестора, ПИБ не изменит основной специализации по финансовой поддержке промышленного сектора, но вместе с тем существенно расширит направления своей деятельности.

«Опыт управления и развития крупных банков у Ярославского есть. Поэтому без всяких сомнений активную и профессиональную команду банкиров Ярославский подобрать сможет. «Проминвестбанк» всегда специализировался и был нацелен на кредитование крупной украинской промышленности. И менять специализацию банка Ярославскому ни к чему, тем более, что он нацелен приобрести активы именно с целью финансирования промышленного сектора экономики. Вместе с тем, думаю, что банк увеличит долю ритейла и долю поддержки малого и среднего бизнеса. Таким образом «Проминвестбанк» может стать универсальным банком, и несколько отойдет от своей прошлой узкой специализации, что очень правильно», - говорит экономист.

Эксперт считает, что НБУ быстро рассмотрит заявку Александра Ярославского и примет положительное решение.

«Думаю, что процедура согласования НБУ заявки Ярославского займет 2-3 месяца. Регулятор в любом случае будет проверять происхождение капитала, уточнять стратегию банка. Но, в любом случае, думаю, проблем не возникнет. У Ярославского хорошая бизнес-история и к его имени претензий нет», - резюмировал Эрик Найман.