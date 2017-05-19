Украинцы и дальше предпочитают платить наличными – исследование

Украинцы все так же предпочитают платежи наличными – карту для оплаты товаров и услуг используют 71% жителей городов с населением свыше 0,5 миллиона человек, 65% жителей небольших городов и 26% сельских жителей.

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Об этом УНИАН сообщила ассоциация членов платежных систем "ЕМА" со ссылкой исследование, проведенное совместно с компанией Gemius.

По мнению ассоциации, предпочтения граждан связаны не только с низкой финансовой грамотностью, но и с тем, что более 80% предпринимателей Украины все еще не установили POS-терминалы в своих торговых точках, из-за чего у потребителя просто нет возможности расплатиться картой.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Национального банка, обнародованным в мае, объем наличных средств вне банковской системы в Украине составляет 304,2 миллиарда гривень, или почти 41% всех доходов государственного бюджета страны на 2017 год.

В рамках концепции cashless-экономики Национальный банк планирует снизить объем наличных денег в обращении с 13,4% ВВП в 2016 году до 9,5% ВВП в 2020 году.