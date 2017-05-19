НБУ запасается валютой: купил у банков почти $31 миллион

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 19 мая, купил у банков 30,6 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,3787 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 38,1 млн долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 составил 26,3695 грн/долл., участники рынка заключили 304 сделки на 149,72 млн долл.