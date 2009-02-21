Цена на золото превысила 1000 долл. за унцию

Цена на золото в Нью-Йорке закрылась выше 1000 долл. за унцию на фоне бегства инвесторов из рисковых активов в «тихие гавани», сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельские фьючерсы на поставку золота подорожали на 25,70 долл., или на 2,6%, до 1002,20 долл. за тройскую унцию. В ходе торгов цена на золото поднималась до 1007,70 долл. за тройскую унцию.

Мартовский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 4% на отметке 14,49 долл. за тройскую унцию. Апрельский контракт на поставку платины вырос на 1,8% до 1095,70 долл. за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия закрылся снижением на 5 центов на отметке 216,55 за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись падением на 3,9% на отметке 1,42 долл. за фунт.