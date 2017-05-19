В Украине продолжает расти розничная торговля - в январе-апреле выросла на 5,8%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-апреле 2017 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Кировоградской, Львовской, Полтавской, Одесской и Житомирской областях – на 9,3%, 9,2%, 8,4%, 7,9% и 7,7% соответственно.

При этом Госстат не обнародовал абсолютных значений.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2017 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 трлн грн.