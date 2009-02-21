Яценюк: надо немедленно возобновить сотрудничество с МВФ

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что Украине необходимо немедленно возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом он заявил в интервью Би-Би-Си.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что на сегодняшний день в Украине существуют серьезные проблемы.

По его мнению, власти необходимо как можно быстрее возобновить работу по получению второго транша кредита МВФ. По словам депутата, это станет «залогом также внутренней стабильности и, собственно, доверия международных инвесторов к Украине».

«Если возобновить сотрудничество с МВФ, так это может серьезно стабилизировать ситуацию, и часто раздающееся слово дефолт может иметь несколько другую расцветку и меньше использоваться в лексике по отношению к украинской экономике», - убежден А.ЯЦЕНЮК.

Говоря о причинах приостановки МВФ сотрудничества с Украиной что касается второго транша кредита, А.ЯЦЕНЮК высказал мнение, что главной причиной этого является то, что правительство не вносит изменения в госбюджет на текущий год. По словам депутата, он не понимает, “почему правительство откровенно не задекларировало то, что необходимо вносить изменения в закон о госбюджете, то есть фактически речь идет о секвестре бюджета». По мнению А.ЯЦЕНЮКА, правительству нужно “четко сказать, что денег нет, а то, что есть - мы разделили”.

“Этого нет, и МВФ откровенно говорит, что мы на нереальные бюджеты не ориентируемся”, - добавил А.ЯЦЕНЮК.