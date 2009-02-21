Литвин: госбюджет не инструмент политической борьбы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает политиков прекратить использовать вопрос внесения изменений в государственный бюджет на 2009 год как инструмент в политической борьбе.

Об этом он сказал на программе «Шустер Live» на телеканале «Украина».

«Проблема бюджета используется в качестве политической борьбы, и людей во внимание никто не берет», - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН отметил, что можно согласиться с критическими замечаниями относительно несовершенства бюджета на текущий год.

«Но что мешает сегодня депутатам, фракциям внести проект изменений в бюджет? Что мешает Президенту Украины внести проект изменений в бюджет, а не постоянно говорить о том, что нужно вносить изменения?», - спросил спикер.

При этом В.ЛИТВИН призвал народных депутатов и представителей местных властей принять совместное решение и выдвинуть Президенту и премьер-министру требование внести на рассмотрение парламента согласованный законопроект изменений в госбюджет. «И нужно меньше риторики», - сказал он.