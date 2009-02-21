Литвин: нужно прагматично относиться к кредиту в России

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что политикам и обществу нужно спокойно и прагматично относиться к возможности получения кредита в России.

Об этом он сказал во время программы «Шустер Live» на телеканале «Украина».

По словам председателя ВР, Украине очень трудно выполнить требования, выдвинутые Международным валютным фондом для возобновления переговоров о предоставлении второго транша кредита.

В.ЛИТВИН отметил, что для этого нужно принять решение о повышении акцизных сборов на общую сумму 9 млрд. грн., повышении тарифов на общую сумму 5 млрд. грн. и внести изменения в закон о пенсионном обеспечении на общую сумму 6 млрд. грн.

«Нужно дополнительно иметь 20 млрд. грн., и после этого есть возможность возобновить переговоры с МВФ», - сказал он.

По словам председателя ВР, в случае невозобновления переговоров с МФВ становится очевидным, что Всемирный банк также не будет вести с Украиной никаких переговоров.

«Поэтому мы сегодня должны, кроме всего прочего, искать внутренние резервы, а, во-вторых, спокойно и прагматично относиться к возможности получения кредита от Российской Федерации», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что «не нужно бояться, что какие-то украинские политики дадут какие-то гарантии».