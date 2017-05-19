Официальный курс гривни от НБУ: после выходных евро подорожает, доллар продолжит дешеветь
20:09, 19 мая 2017Финансы
1212
Официальный курс НБУ на 22 мая: 100 USD – 2636.9659 грн; 100 EUR – 2947.8642 грн; 10 RUR – 4.6133 грн.
Иллюстрация REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
Читайте такжеПо оптимистическому сценарию гривня укрепится до 26 за доллар - эксперт
100 USD США – 2636.9659 (19 мая – 2639.3442)
100 EUR – 2947.8642 (19 мая – 2937.3262)
10 RUR – 4.6133 (19 мая – 4.5927)
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,3550/26,3750 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4648/29,4846 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter