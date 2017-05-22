Экс-владельцы "ПриватБанка" могут обжаловать в суде его национализацию - юрист

00:44, 22 мая 2017
Финансы
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У бывших владельцев "ПриватБанка" есть возможность вернуть финучреждение через суд.

REUTERS

Заявленное Нацбанком количество кредитов, выданных "ПриватБанком" связанным лицам, на сегодняшний день не нашло подтверждения что позволяет бывшим собственникам банка оспорить в судебном порядке решения государства о его национализации.

Об этом сообщил управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз, который является советником владельцев облигаций "Привата", пишет в своем материале для ZN.UA Юлия Самаева.

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"На самом деле заявленное НБУ значительное количество кредитов, выданных связанным лицам, фактически положенное в основу национализации банка, на сегодняшний день не нашло подтверждения", - сказал Мороз.

"У бывших собственников банка существуют основания для оспаривания решения государства о национализации "ПриватБанка", однако, насколько мне известно, пока это не входит в их планы", - отметил юрист.

Как пишет автор материала, в будущем поставленные под сомнения перечень связанных лиц и методика их определения могут стать основой для попыток через суды вернуть банк предыдущим владельцам.

"Ну конечно, это перспектива не месяцев, а лет. Ведь желательно вернуть банк уже в отличном, обеспеченном за счет налогоплательщиков финансовом состоянии", - подытожила Самаева.

Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (г. Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны. 

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