Правительство США может купить до 40% акций Citigroup

Правительство США может стать обладателем от 25% до 40% акций одного из крупнейших банков США Citigroup, цитирует в понедельник РИА "Новости" агентство Ассошиэйтед Пресс.

"С одной стороны, переговоры могут провалиться, но, с другой стороны, правительство может стать обладателем 40% обычных акций Citigroup. Руководство банка надеется, что эта цифра не будет превышать 25%", - цитирует Wall Street Journal слова неназванного источника. По его данным, руководство банка само выступило с предложением о продаже части акций правительству США, так как Citigroup несет в настоящее время большие убытки в связи с резким обвалом стоимости его акций на бирже.