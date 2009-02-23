Порошенко обещает доллар по 8 грн.

В Украине курс гривны к доллару сохранится на уровне 8 грн. за один долл.

Об этом заявил председатель наблюдательного совета Национального банка Петр ПОРОШЕНКО в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

“Мы наблюдаем резкий рост курса доллара в обменных пунктах лишь на выходные, когда Нацбанк фактически не работает на межбанковском валютном рынке”, - отметил он.

“Пятничные котирования составляли около 8 гривень, и никаких угрожающих тенденций не складывалось”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Отвечая на вопрос, будет ли курс на уровне 7,5 грн. за долл. в понедельник, он отметил, что такого курса “не будет и не было”.

“На сегодняшний день курс 7,5 неоправданный. В действительности во всей восточной Европе, в России, в Польше, в Венгрии, в Турции, произошла девальвация национальных валют”, - отметил П.ПОРОШЕНКО.

“Этот процесс был абсолютно закономерный. А все связано с тем, что за последние 5 лет, благодаря абсолютно пустым обещаниям политиков, народ приучали тратить незаработанное и потреблять непроизведенное собственными украинскими руками, непроизведенное украинской промышленностью и не оплаченное”, - подчеркнул председатель наблюдательного совета НБУ.

“Жили, потребляя иностранное и за иностранные кредиты. И когда пришло время платить, те, кто сладко пел, просто развели руками”, - пояснил П.ПОРОШЕНКО.

При этом он напомнил, что Международный валютный фонд не отказал Украине в предоставлении второго транша кредита.

“В действительности миссия МВФ поехала с Украины две недели назад. Она не отказала Украине, она просто взяла перерыв”, - уточнил П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, это сделано для того, чтобы “власти в Украине наконец прекратили пустую болтовню и приняли решение, которое, на сегодняшний день, отвечает меморандуму о необходимости внесения изменений в госбюджет с позицией жить по средствам”, отмечает “Украинская правда”.