5 тыс. заемщиков банков могут сегодня выйти на акцию протеста

5 тыс. участников акции против произвола банков и государства сегодня обещают прийти к Национальному банку, под стены Секретариата Президента, Кабинета Министров и Верховной Рады.

Большинство из них – заемщики банков. Они будут просить финансистов в этих новых для всех экономических условиях учитывать и их интересы, передает ICTV.

Протестующие хотят подписать меморандум с банками. В нем предусмотреть: заемщики могут выплачивать кредиты по курсу, который действовал на момент заключения соглашения о ссуде, а банки не имеют права повышать процентные ставки.

Также люди будут требовать отсрочки выплат кредита, если не смогут его выплачивать. Иначе угрожают массовыми акциями. Утверждают, что доведены до отчаяния, поэтому не позволят забрать у них последнее, отмечает телеканал.