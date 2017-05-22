Курс биткоина впервые превысил $2 тысячи

20 мая курс биткоин впервые превысил 2 тысячи долларов на фоне глобальной политической неопределенности, сообщает Новое время.

Читайте такжеБиткоин покоряет Японию: крупнейшая сеть магазинов страны ввела платежи в криптовалюте

Как отмечает издание, к концу торгов криптовалюта больше не опускалась ниже этого уровня.

"Пик был зафиксирован в 21:20 - 2061,88 доллара за один биткоин", - говорится в сообщении.

В воскресенье днем биткоин стоил 2056,21 доллара (+0,22%). Капитализация рынка биткоин - до 33,6 миллиарда долларов, тогда как еще 25 апреля она составляла 20,6 миллиарда долларов.

Подчеркивается, что курс криптовалюты биткоин в пятницу впервые превысила 1900 долларов и подорожал до 1951 доллар на фоне глобальной политической неопределенности.