Вкладчикам банка "Финансы и Кредит" возобновили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сегодня, 22 мая, возобновил выплаты вкладчикам ликвидируемого банка "Финансы и Кредит", приостановленные в конце марта в связи с технологическим перерывом.

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Как сообщается на сайте фонда, для получения возмещения вкладчики могут до 4 июля 2017 года включительно обращаться в учреждения банка "Пивденный".

Фонд напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансы и Кредит" 17 декабря 2015 года. Временная администрация работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк "Финансы и Кредит" (Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка были компании "Аскания" (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.