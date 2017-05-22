Розничная торговля в Украине с начала года выросла на 5,8%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-апреле 2017 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 226,749 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Накануне Госстат обнародовал только процентное соотношение.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Кировоградской (на 9,3% - до 4,37 миллиарда гривень), Львовской (на 9,2% - до 13,1 миллиарда гривень), Полтавской (на 8,4% - до 6,87 миллиарда гривень), Одесской (на 7,9% - до 17,17 миллиарда гривень) и Житомирской (на 7,7% - до 5 миллиардов гривень) областях.

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В то же время, наибольшее снижение роста розничного товарооборота в январе-апреле этого года было зафиксировано в Луганской (на 0,3%, до 1,76 миллиарда гривень) области.

Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период увеличился на 5,2% - до 44,191 миллиарда гривень.

При этом объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-апреле 2017 года составил 163,535 миллиарда гривень, что на 5,5% больше показателя за январь-апреля 2016 года.

При этом оборот розничной торговли предприятий в апреле 2017 года вырос на 6,1% по сравнению с показателем апреля прошлого года.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2017 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 триллиона гривень.