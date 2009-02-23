Наличный курс: доллар превысил 9 грн.

Средний курс покупки доллара в банках сегодня повысился на 0,6%, по сравнению с 22 февраля, – до 8,70 грн., продажи – на 2,5% – до 9,18 грн.

Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня увеличился на 1,7%, по сравнению с 22 февраля, - до 11,07 грн., курс продажи – на 4,2% – до 11,98 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине понизился на 5,4%, по сравнению с 22 февраля, - до 0,2176 грн., курс продажи – повысился на 2,7% – до 0,2574 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня увеличился на 1,8%, по сравнению с 22% февраля, - до 8,80 грн., продажи – почти на 3% – до 9,21 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 11,22 грн. (почти на 3% дороже, чем 22 февраля), продают – по 12,05 грн. (на 4,8% дороже).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2252 грн. (курс понизился на 2,1%, по сравнению с 22 февраля), продают – по 0,2629 грн. (на 5% дороже).

Курс валют, установленный на сегодня в банках Киева:

«ПУМБ»: доллар США – 8,80/9,30 грн., евро – 11,30/12,15 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.;

«Финансовая инициатива»: доллар США – 8,60/9,20 грн., евро – 11,405/12,00 грн., рубль – 0,23/0,255 грн.;

«Трансбанк»: доллар США – 8,70/9,15 грн., евро – 11,10/12,00 грн., рубль – 0,23/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,69507 грн., к российскому рублю – 0,21344 грн.