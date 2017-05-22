Выплату пенсий "отвязали" от прописки - будут выплачивать по фактическому месту проживания

Кабинет министров Украины установил порядок выплаты пенсий по месту фактического проживания, указанному в заявлении, а не по месту прописки, как было ранее.

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Соответствующее постановление от 17 мая опубликовано на правительственном портале.

Ранее порядок выплаты пенсий и денежной помощи от 30 августа 1999 года предусматривал выплаты по месту проживания в населенных пунктах, сейчас же - по указанному в заявлении фактическому месту проживания на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.