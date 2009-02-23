«Родовид Банк» может привлечь государство в свой капитал

Акционеры ОАО «Родовид Банк» рассмотрят вопрос участия государства в капитализации банка. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в прессе в субботу.

Согласно предоставленной информации, внеочередное собрание акционеров запланировано на 26 февраля т.г.

Как сообщалось, в соответствии с Порядком участия государства в капитализации банков, необходимым условием участия государства является принятие соответствующего решения собранием акционеров (участников) или временным администратором банка о необходимости участия государства в капитализации банка по стоимости акций, определенной на основании вывода о результатах диагностического обследования банка. Кроме того, в банке должно быть принято решение о временном ограничении размера заработной платы работников банка, материальных вознаграждений и других расходов после проведения капитализации.

На собрании 26 февраля акционеры «Родовид Банка» намерены рассмотреть также вопрос об отмене решений внеочередного собрания, которое состоялось 30 января т.г.

Напомним, тогда было принято решение о вхождении нового стратегического партнера, а также об увеличении уставного капитала банка на 700 млн. грн.

Ранее банк заявлял о завершении переговорного процесса по привлечению внешнего инвестора в лице группы компаний «Истил», которая претендует на 39% акций банка. Завершение самой сделки было запланировано на конец марта 2009 года.

В банке не комментируют повестку дня внеочередного собрания, которое запланировано на 26 февраля.

Справка УНИАН. ОАО “Родовид Банк” зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 января 2009 г. составляли 13 млрд. 195 млн. 714 тыс. грн., обязательства – 11 млрд. 785 млн. 481 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 410 млн. 233 тыс. грн., уставный капитал – 435 млн. грн.

Чистая прибыль «Родовид Банка» по итогам 2008 года составила 35 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года основным акционером «Родовид Банка» являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

«Родовид Банк» контролирует Сергей БУБКА.