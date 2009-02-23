Межбанк к 12.00: доллар - 8,8250/8,8850, евро - 11,3470/10,4385

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,5150/8,6325, к 12:00 цены выросли 8,8250/8,8850 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2910/11, а к 12:00 понизились 1,2865/66. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,9860/11,1515, к 12:00 цены ушли вверх 11,3470/10,4385.

В Росси празднуют День Защитника Отечества, поэтому торги по российской валюте возможны только на ТОМ’е.