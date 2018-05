В Украине могут создать клиринговый банк

Национальный банк рассматривает возможность создания в Украине клирингового банка (финучреждения для международных безналичных расчетов) на базе существующего крупного банка, сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе круглого стола в Киеве.

"Мы думаем о потенциальной возможности возложить на кого-то функцию клирингового банка. Это не функция Национального банка, и Нацбанк не будет эту функцию на себя брать. Создавать ничего специально не будем, это надо какой-то существующий крупный банк обязать", - сказала Рожкова.

Она отметила, что НБУ постепенно ослабляет свою функцию по проверке валютных контрактов, которую ввел для остановки вывода денег из Украины, однако при создании клирингового банка комплаенс-проверки (проверки на соответствие установленным процедурам), в том числе в части противодействия отмыванию доходов, будут обязательными.

По словам Рожковой, отключение Deutsche Bank ряда украинских банков является проблемой для этих финучреждений, но не катастрофой для банковской системы страны, так как на финучреждения, которые не имеют прямых корреспондентских счетов, приходится всего 8% общего объема экспортно-импортных операций.

При этом замглавы Нацбанка подчеркнула, что подобный прецедент – мировая тенденция, которая связана с множеством нарушений по выводу денег из таких стран, как Украина, и связанными с этим расследованиями и штрафными санкциями.

Справка УНИАН. Крупнейшими игроками в сегменте международных расчетов являются Deutsche Bank, Commerzbank и Bank of New York. В настоящее время лоро-платежи небольших украинских банков обслуживает только Bank of New York, поскольку Commerzbank ранее прекратил их обслуживание, а в марте этого года Deutsche Bank отключил ряд украинских клиентов без объяснения причин.