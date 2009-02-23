НБУ будет курировать Банк регионального развития

В Банке регионального развития вводится куратор от Национального банка Украины, который будет следить за целевым использованием средств, выделенных банку на рефинансирование.

Об этом УНИАН сообщила начальник юридического управления банка Мария КОРНЕВА.

«Куратор не будет исполнять функций временного администратора, он будет контролировать, как банк использует средства, выделенные на рефинансирование», – отметила она.

Сумму рефинансирования М.КОРНЕВА не уточнила, ссылаясь на конфиденциальность информации.

Справка УНИАН. АБ «Банк регионального развития» создан в 1989 году.

По данным Национального банка Украины, на 1 января 2009 года активы банка составляли 1,123 млрд. грн., обязательства – 1,025 млрд. грн., собственный капитал – 97,399 млн. грн., уставный капитал – 84,683 млн. грн.

Чистая прибыль по итогам 2008 года составила 147 тыс. грн.

По данным НБУ, на 1 января 2009 года акциями банка владели: ЗАО «РодАн-Капитал (прямое участие – 34,4462%), Валерий КСЕНЗЕНКО (прямое участие – 33,2045%, опосредованное – 52,1724%), ООО «ИБК «Мисто» (прямое участие – 17,7262%).