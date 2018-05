Нацбанк готов смягчить ограничение по открытию корсчетов

Национальный банк Украины готов отменить ограничение, предусматривающее открытие банкам прямых корреспондентских счетов в валюте только в стране происхождения этой валюты, что позволит украинским банкам открывать долларовые корсчета.

Об этом заявил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко в ходе круглого стола в Киеве об отключении Deutsche Bank лоро-счетов (счетов, открытых банком иностранному банку-корреспонденту) ряда украинских клиентов.

"Поможет ли снятие ограничения на открытие корреспондентских счетов? По моему мнению, да. К примеру, если переключится какой-то поток на Турцию, то в конечном итоге платежи также замкнутся на американском банке-корреспонденте. Но если этот турецкий банк генерирует более значительное количество платежей и является более весомым партнером для американского банка, то такие платежи пройдут", - пояснил Пономаренко.

Также он привел пример, когда между странами складываются двухсторонние, экспортно-импортные торговые отношения, и в таком случае через один банк могут идти расчеты за поставленный товар в обоих направлениях.

"Это ограничение не решит вопрос, но для кого-то снизит болезненность проблемы. Потому я лично поддерживаю это решение. В НБУ этот вопрос отрабатывается. И в принципе, это задача для банковских ассоциаций – давить на НБУ и предлагать это ограничение упразднить", - добавил Пономаренко.

Справка УНИАН. Крупнейшими игроками в сегменте международных расчетов в долларах США являются Deutsche Bank, Commerzbank и Bank of New York. В настоящее время лоро-платежи небольших украинских банков обслуживает только Bank of New York, поскольку Commerzbank ранее прекратил их обслуживание, а в марте этого года Deutsche Bank отключил лоро-счета ряда украинских клиентов.