Цена 9 грн. за доллар необоснована

Курс 9 грн. за доллар не обоснованный и вызван неуверенностью общества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Цена 9 грн. за доллар не является обоснованной. Она вызвана неуверенностью, которую переживает украинское общество – экономической, политической и программной», - сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, выработка общей позиции Президента, правительства и Национального Банка Украины могла бы успокоить общество и стабилизировать ситуацию, иначе на рост доллара будут оказывать влияние психологические факторы.

По мнению А.ШЛАПАКА, если принять единую позицию, курс вернется до 7-7,7 грн. за доллар.

Как сообщал УНИАН, средний курс покупки доллара в банках в понедельник 23 февраля повысился на 0,6%, по сравнению с 22 февраля, – до 8,70 грн., продажи – на 2,5% – до 9,18 грн.

Средний курс покупки американской валюты в коммерческих банках Киева 23 февраля увеличился на 1,8%, по сравнению с 22% февраля, - до 8,80 грн., продажи – почти на 3% – до 9,21 грн.

Вместе с тем, председатель наблюдательного совета Национального банка Петр ПОРОШЕНКО в эфире телеканала ICTV в воскресенье, 22 февраля, заявил, что в Украине курс гривни к доллару сохранится на уровне 8 грн. за один долл., поскольку, по его словам, "резкий рост курса доллара в обменных пунктах наблюдается лишь на выходные, когда Нацбанк фактически не работает на межбанковском валютном рынке”.