Власть согласует позицию по переговорам с МВФ?

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК надеется, что до конца текущей недели удастся согласовать позицию всех ветвей власти относительно дальнейших переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) и пригласить миссию МВФ для завершения переговоров на тему предыдущего транша и относительно предоставления второй части кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШЛАПАК сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

"Я надеюсь, что на этой неделе состоится специальное совещание, в рамках которого примут участие все первые руководители государства, чтобы согласовать нашу позицию на переговорах с МВФ. Надеюсь, мы будем иметь возможность в начале следующей недели или в конце этой недели пригласить миссию МВФ для завершения переговоров... чтобы на следующей неделе мы приняли в парламенте необходимые законодательные акты и договорились о получении следующего транша”, – сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, для Украины очень важно дальнейшее сотрудничество с МВФ. “Ни один серьезный инвестор, начиная от Всемирного банка, России, не сядет за стол переговоров с нами, пока нет программы сотрудничества с МВФ. Надеюсь, что эту задачу мы успешно решим", – сказал А.ШЛАПАК.

При этом он напомнил, что МВФ высказал Украине ряд замечаний, в частности, относительно невыполнения нашей страной ряда условий и обязательств, которые она взяла на себя, – сбалансировать государственный бюджет до 1% ВВП, сделать его бездефицитным и т.д. Также одним из замечаний является вмешательство правительства в деятельность НБУ и необеспечение стабильности валютного курса.

По словам А.ШЛАПАКА, Украине необходимо выработать единую позицию правительства, Президента Украины и Национального Банка относительно переговоров с МВФ.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В то же время 9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту.

Как сообщил представитель МВФ Девид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

Эксперты Международного валютного фонда вскоре опять посетят Киев, сообщил Д.ГОУЛИ.