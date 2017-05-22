Гройсман подсчитал деньги местных бюджетов

Остаток средств общего фонда всех местных бюджетов Украины в апреле вырос на 4% и по состоянию на 1 мая составил 47,4 млрд грн, в связи с чем местные власти должны активнее использовать средства для реализации общественно важных проектов.

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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

«В преддверии лета хочу попросить органы местного самоуправления активнее использовать возможности, которые предоставляет децентрализация. Последние данные свидетельствуют, остатки средств общего фонда всех местных бюджетов Украины на 1 мая 2017 года составили 47,4 млрд грн. Только за апрель зафиксирован их рост на 4%», - сообщил премьер.

При этом Гройсман призвал местные органы власти развивать социально значимую инфраструктуру в своих регионах.

«Пока на улице хорошая погода, можно многое сделать для благоустройства городов и сел, ремонта дорог и тротуаров, школ, садиков, амбулаторий и тому подобного. Сегодня это уже зависит не от Киева, а от органов местного самоуправления», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что местные бюджеты в Украине в 2017 году вырастут на 25%, однако органы власти в регионах страны могут самостоятельно обеспечить перевыполнение плана.

Доходы местных бюджетов в Украине благодаря реформе по децентрализации выросли в 2016 году на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 млрд грн.

Собственные доходы бюджетов 159 объединенных территориальных общин за 2016 год выросли более чем в три раза по сравнению с 2015 годом - до 3,3 млрд грн.