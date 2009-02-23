ГНАУ планирует выполнить план поступления налогов и сборов
15:48, 23 февраля 2009Финансы
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В феврале на 102%
Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) планирует в феврале перевыполнить на 2% план поступлений налогов и сборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ГНАУ Сергей БУРЯК.
«По состоянию на 23 февраля собрано 4,789 млрд. грн. налогов и сборов. Для того чтобы выполнить план, нам необходимо собрать еще 2,286 млрд. грн. В разрезе налогов мы планируем в феврале выполнить план на 102%», – сообщил С.БУРЯК.
Кроме того, председатель ГНАУ выступает за введение моратория на повышение налоговых ставок.
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