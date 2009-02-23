Совет НБУ установил прогнозные темпы роста монетарной базы

Совет Национального банка Украины установил прогнозные темпы роста в 2009 году монетарной базы на уровне 106%, денежной массы – 108%.

Это предусмотрено в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2009 год (с изменениями от 10 февраля 2009 года), которые были обнародованы на сайте Нацбанка в понедельник.

В предыдущем варианте Основных принципов денежно-кредитной политики от 15 сентября 2008 года Совет НБУ прогнозировал рост денежной массы в 2009 году на уровне 130-135%, при этом прогноз по изменению монетарной базы не указывался.

В документе подчеркивается, что прогноз монетарных индикаторов определен в соответствии с одобренными Кабинетом Министров Украины основными прогнозными макроэкономическими показателями на 2009 год.

Как сообщалось, правительство Украины по итогам 2009 года прогнозирует рост ВВП на уровне 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляцию – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

В документе, обнародованном на сайте Нацбанка, говорится, что «в условиях значительной волатильности динамики обменного курса и при наличии внешних факторов, которые находятся вне влияния со стороны Национального банка, значение прогнозного обменного курса гривни на 2009 год в Основных принципах денежно-кредитной политики не указывается».

Справка УНИАН. По итогам 2008 года рост монетарной базы составил 131,5% – до 186,7 млрд. грн., рост денежной массы – 129,9% – до 514,7 млрд. грн.